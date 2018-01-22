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Россиянки погибли в Таиланде
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Россиянки погибли в Таиланде 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA

В ДТП на тайском острове Пхукет погибли две туристки из России, сообщает местная газета «Новости Пхукета».

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По данным издания, авария произошла накануне днем: лоб в лоб столкнулись автомобиль Nissan Almera, в котором находились россиянки, и минивэн Toyota.

Управлявший Nissan мужчина, гражданин Украины, был госпитализирован, а 68-летняя Лилия Маликова и 67-летняя женщина по фамилии Самигуллина скончались в больнице от полученных травм. По словам 33-летнего водителя Toyota, который не получил серьезных повреждений, Nissan неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом.

По информации издания, прибывшая на место происшествия полиция действительно обнаружила, что минивэн располагался на своей полосе, а седан — нет. Сейчас местные правоохранители намерены проверить, не находился ли украинец, управлявший автомобилем с гражданками России, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В ночь на 10 января на острове Самуй в Таиланде россиянин на автомобиле насмерть сбил пешехода, 69-летнего туриста из Великобритании, который переходил дорогу.

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