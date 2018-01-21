Назван виновник «поголовной» смерти порноактрис

В США порноактриса рассказала, по чьей вине погибли пять ее коллег.

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Американская порнозвезда Джинджер Бэнкс заявила, что пятеро ее коллег погибли в течение последних трех месяцев из-за нетолерантности общества. Об этом сообщает издание Mirror.

Ранее в США за три месяца умерли сразу несколько молодых актрис — звезд порноиндустрии.

Одна скончалась от пристрастия к алкоголю и сепсиса, другая была найдена повешенной в парке, рядом с домом мужа, третья скончалась от передозировки таблетками. Также погибли еще двое коллег Бэнкс.

Эта волна трагических смертей не случайна, полагает Джинджер. Она призвала общество пересмотреть отношение к актерам, снимающимся в порно.

«Мы словно граждане второго сорта. Люди смотрят на мою работу пренебрежительно, и такое отношение ведет к депрессии. Необходимо включать работников сексуальной сферы в социум, чтобы они не чувствовали себя ущербными», — заявила порноактриса.