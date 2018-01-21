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Украина обвинила в крушении Ту-154 российских черных магов
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Украина: Ту-154 сбили российские черные маги 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Российские «военные черные маги» составили астрологическую карту и сбили самолет польского президента Леха Качиньского. Так считает генерал СБУ Григорий Омельченко, передает «Правда.ру» со ссылкой на интервью генерала украинским СМИ.

По словам Омельченко, он занимался расследованием катастрофы Ту-154 по просьбе зарубежных коллег и по личным мотивам, поскольку погибли его близкие знакомые.

Самолет был обречен на гибель, заявил он. Генерал уверен, что в  России была разработана многоэтапная спецоперация, чтобы визит Качиньского в Катынь не состоялся. Для этого якобы привлекли черных магов из Минобороны России.

«Я установил, как задействовали лиц, занимающихся черной магией (в Минобороны РФ есть засекреченный НИИ, который занимается военной астрологией и который составил натальную астрологическую карту на братьев Качиньских, экипаж самолета и даже на сам самолет)», — заявил Омельченко.

>> Польша определилась с версией крушения Ту-154

Ранее сообщалось, что Украина стала первой в Европе по количеству людей, страдающих от психических заболеваний. Это около 1,2 млн жителей — более 3% всего населения. Такие сведения в конце прошлого года обнародовало Министерство социальной политики Украины.

При этом по оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец.

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