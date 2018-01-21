Над Москвой чуть не столкнулись самолеты

Разбор полетов. Недалеко от Москвы чуть не столкнулись самолеты

В воздухе недалеко от Москвы чуть не столкнулись два пассажирских самолета. Накануне вечером у Superjet, летевшего из Таллина в Шереметьево, сработала система опасного сближения с другим воздушным бортом. Как выяснил «Интерфакс», Boeing, выполнявший рейс из Мурманска во Внуково находился всего в 600 метрах. Экипажам совместно с авиадиспетчерами удалось развести оба самолета.

Андрей Литвинов, эксперт, командир Airbus А 320 «Аэрофлота»:

«Виноваты кто? Это диспетчера. Они же следят за воздушной обстановкой. Бывает что-то упускают, но у нас же есть система TCAS — это система опасного сближения, поэтому она очень точная система, и на всех самолетах она сейчас установлена, поэтому, если такая ситуация происходит, то она срабатывает, и разлетаемся. Ну, не часто, но такое случается. Там разные ситуации бывают. Московская зона, движение очень большое здесь. Давно уже говорили об этом, что надо что-то делать с этим. Мы же вот подлетаем к московской зоне, мы крутимся по 40-50 минут для того, чтобы совершить посадку. Из-за этого, конечно, бывает, что срабатывает вот эта система опасного сближения. Мы сразу выполняем определенные процедуры, столкновение маловероятно. Ну, разбираются всегда по таким моментам, пишете объяснительные: и диспетчер, и экипажи. Как это все произошло, на какой высоте, в какой момент. Потом разбор полетов происходит. Бывает, что допускает ошибку экипаж, проскакивает высоту свою, например, или большая вертикальная скорость, при которой вот эта система TCAS срабатывает. Либо диспетчер отвлекся, задал курс не совсем корректно. В этом нет ничего критического, потому что сейчас система защиты очень серьезно стоит на самолетах. Разлетаемся вверх, вниз, влево, вправо в зависимости от того, как эта система сработает. Она может сработать так, что дает команду набирать высоту либо срабатывает так, что нужно, наоборот, снижаться. И, если два самолета конфликтуют, то у одного сработает эта система так, что ему нужно будет набирать высоту, а у другого самолета сработает так, что надо будет, наоборот, снижаться, то есть они разойдутся».

В итоге оба самолета благополучно приземлились в аэропортах назначения. Ни Внуково, ни Шереметьево пока недоступны для комментариев.

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