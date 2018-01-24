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Сахалин оказался в транспортной блокаде
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Сахалин из-за циклона оказался в транспортной блокаде 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Очередной циклон подошел в ночь на среду к Сахалину. Из-за непогоды в аэропорту областного центра задержаны несколько рейсов, не работает паромная переправа, закрыто движение на некоторых дорогах региона.

"В Южно-Сахалинске сильная метель, видимость в районе аэродрома — менее 500 метров. Из-за непогоды по решению авиакомпании задержан вылет рейса SU1772 авиакомпании "Аэрофлот" за 23 января 2018 года из Москвы (Шереметьево), его прибытие в Южно-Сахалинск ожидается завтра 25 января. Самолет авиакомпании "Глобус", выполняющий рейс GH-3269 Новосибирск — Южно-Сахалинск ушел на запасной аэродром в Хабаровск", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно табло аэропорта, задержаны рейсы в Сеул, Южно-Курильск, Владивосток, Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, из-за шторма в Татарском проливе до улучшения погодных условий закрыта паромная переправа Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалинская область). Кроме того, по данным пресс-службы, с вечера вторника для всех видов транспорта закрыто движение на участках Южно-Сахалинск — Оха, Стародубское — Макаров и Арсентьевка — Ильинское, исключение составляет только техника дежурных служб для аварийно-восстановительных работ. Пассажирская компания "Сахалин" отменила движение пригородных поездов.

Мэрия Южно-Сахалинска отменила занятия первой и второй смены во всех школах городского округа. Детские сады работают в обычном режиме. Во всех дошкольных учреждениях создан необходимый запас воды и продуктов питания, сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось, что два мощных циклона придут на Сахалин 24 января и будут оказывать влияние на регион до конца недели. Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в области штормовое предупреждение. Циклоны принесут снегопады, метель, приведут к снижению видимости до 50-200 метров, усилению ветра, временами до ураганного (33-38 м/с). Непогода с небольшими перерывами задержится над островом до конца рабочей недели.

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