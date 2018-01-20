Саудовская Аравия отразила ракетную атаку хуситов из Йемена, сообщили СМИ

Саудовская Аравия отразила при помощи систем ПВО очередной баллистический ракетный удар йеменских повстанцев-хуситов, которые пытались атаковать южный саудовский город Наджран, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

"Силы ПВО зафиксировали пуск баллистической ракеты проиранскими отрядами хуситов с территории провинции Саада в Йемене в сторону территории королевства", — сообщил канал со ссылкой на представителя возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции полковник Турки аль-Малики.

Ракета была нацелена на жилые районы в городе Наджран, но ПВО смогли ее перехватить и уничтожить. Полковник назвал инцидент актом агрессии и нарушением международного права.

Телеканал хуситов Al Masirah в свою очередь передал, что ракета якобы была нацелена на военный лагерь в районе и "достигла цели".

В среду аналогичный инцидент произошел в небе над другим саудовским южным городом Джизан, тогда ПВО королевства также перехватили ракету йеменских повстанцев.

Йеменские хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" регулярно пытаются атаковать территорию Саудовской Аравии в ответ на поддержку Эр-Риядом и возглавляемой им арабской коалицией властей Йемена в гражданском конфликте, продолжающемся в Йемене с 2014 года.