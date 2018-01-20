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Британца избили в Киеве за внешность
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Британца избили в Киеве за внешность 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Марія Макуха / Facebook

Киевлянка Мария Макуха рассказала в Facebook об избиении в украинской столице британца по имени Лиам, приехавшего в город для ознакомления с достопримечательностями. По ее словам, на молодого человека напали из-за его нестандартной внешности.

«По дороге с работы наткнулась напротив Михайловского собора на молодого британского хипстера с чемоданчиком, вытиравшего снегом с лица кровь. Снег в радиусе метра был красным», — пишет Макуха.

Британца атаковали трое неизвестных. Сначала они бросали в него снежки, а затем, подойдя сзади, повалили на землю и начали бить ногами. Пострадавший ненадолго потерял сознание и не успел рассмотреть обидчиков. Его вещи и имущество злоумышленники не тронули.

Женщина помогла Лиаму вызвать скорую и подать заявление в полицию, поскольку ни медики, ни сотрудники правоохранительных органов не говорили по-английски.

«Заявление приняли не очень охотно, но все-таки все оформили, справки с рентгена предоставили», — добавила Макуха.

После этого она отправила молодого человека в аэропорт Жуляны, откуда он уже улетел домой.

Киевлянка попросила свидетелей избиения связаться с ней.

«Я лично готова контролировать ход этого дела и качество работы полиции, отбором которой занималась, когда речь идет, в частности, о международном имидже страны», — заключила она.

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