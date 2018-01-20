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Пьяный мужчина похитил обезьяну у знакомой и убил ее
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Пьяный мужчина в Москве похитил у знакомой обезьяну и убил ее 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters

Полицейские в Ново-Переделкино задержали мужчину, подозреваемого в похищении обезьяны из квартиры своей знакомой, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники полиции задержали жителя столицы по подозрению в похищении обезьяны из квартиры своей знакомой", — сказал он.

Как отметил Титов, в полицию поступило заявление от 40-летней москвички. Женщина пояснила, что один из ее гостей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал дразнить принадлежащую ей обезьяну в клетке. Животное укусило мужчину. Он схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся.

Мужчина нанес обезьяне несколько ударов, вследствие чего животное погибло. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей. Труп похищенного животного сотрудники полиции обнаружили по месту жительства задержанного.

Титов сообщил, что возбуждено дело по статье 161 УК РФ "Грабеж", решается вопрос о возбуждении дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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