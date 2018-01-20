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Сантана умер в 27 лет
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Сантана умер в возрасте 27 лет 

Рамблер 4 часа назад

Американский рэпер Фредо Сантана (Деррик Коулмен) умер в возрасте 27 лет, сообщает Mirror со ссылкой на его близкого друга.

Пока нет официального подтверждения его смерти. Однако продюсер рэпера Максо Крим также сообщил об этом в своем Instagram.

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Фредо Сантана — чикагский хип-хоп исполнитель. Он двоюродный брат музыканта Chief Keef, совладелец лейбла Glory Boyz Entertainment. У него также был собственный лейбл Savage Squad Records, он записывал свои композиции в качестве Сантаны.

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