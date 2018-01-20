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Турки пошли в атаку на курдов и понесли потери
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Турки пошли в атаку на курдов и понесли потери 

Lenta.ru 5 часов назад

Курдские отряды народной самообороны (YPG) вступили в бой с турецкими военнослужащими, которые попытались проникнуть вглубь территории Сирии. Об этом со ссылкой на источники в курдском ополчении сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, в ходе вооруженного столкновения, произошедшего в районе приграничной деревни Бюльбюль, были убиты четверо турецких солдат.

19 января турецкие военные начали артобстрел курдских отрядов в городе Африн на севере сирийской провинции Алеппо. Министр обороны республики Нуреттин Джаникли заявил, что решение начать наземное наступление на военные отряды изменено не будет. Он добавил, что курды де-факто начали обстрел турецких силовиков на границе и представляют реальную угрозу.

Анкара хочет устранить сирийских курдов с приграничной территории, куда за последние недели были стянуты военные отряды и бронетехника.

15 января турецкие власти в ответ на информацию о решении США сформировать группы вооруженного ополчения на северо-восточной границе Сирии направили на юго-восток страны военный конвой с боевой техникой. Госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон назвал ситуацию недопониманием.

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