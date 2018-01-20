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Шторм разбил Олимпийскую набережную в Сочи
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Шторм разбил ремонтируемую Олимпийскую набережную в Сочи 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС

Шторм разбил набережную около Олимпийского парка в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Набережную размыло на участке от 20 до 30 метров. Ее уже размывало, и поэтому сейчас там идет ремонт. Но из-за того, что ремонт не завершен, грунт не укреплен, участок вновь оказался поврежден", — сказал представитель городской администрации.

Он уточнил, что часть пострадавшего участка набережной находится в ведении муниципалитета, часть — под ответственностью краевых структур. Сейчас оценивается масштаб повреждений, решается вопрос о ремонте набережной.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях очевидцев видно, что набережная была выложена плиткой. Шторм разметал камни на десятки метров. Ранее в краевом гидрометцентре на 18-19 января прогнозировали усиление ветра и дожди. Но уже в пятницу погода в регионе, по прогнозу синоптиков, должна была немного улучшиться.

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