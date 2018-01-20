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Таксист открыл стрельбу по пассажирам в Москве
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СМИ: в центре Москвы таксист открыл стрельбу по нетрезвым пассажирам 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости

Инцидент произошёл минувшей ночью в районе метро «Маяковская», сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, речь идёт о конфликте на бытовой почве. Пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения, одного из них стошнило в машине. Водитель потребовал выйти из автомобиля и оплатить чистку салона. Завязалась перепалка, в ходе которой таксист достал пистолет и стал стрелять в пассажиров. Также, по сведениям телеканала, он использовал перцовый баллончик.

Нападавший скрылся с места происшествия.

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

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