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В ЮАР женщина «родила» ребенка после смерти
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В ЮАР женщина «родила» ребенка через десять дней после смерти 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: © РИА Новости

В ЮАР мертвый ребенок появился на свет через 10 дней после кончины своей матери. Об этом пишет местная газета Times Live.

Накануне похорон работники кладбища в муниципалитете Мбизана на востоке страны обнаружили мертвого новорожденного в гробу, где лежала усопшая 33-летняя Номвелисо Номасонто Мдойи. "Мы были так шокированы, что даже не стали узнавать пол ребенка. За 20 лет работы я ни разу не слышал о чем-то подобном", — сказал один из сотрудников кладбища.

Родственники умершей рассказали, что Мдойи была на девятом месяце беременности, когда скончалась дома от удушья. В итоге женщину похоронили в одном гробу с ребенком.

По словам экспертов, которые приводит издание, плод мог покинуть утробу матери в результате сокращения и расслабления мышц после ее смерти.

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