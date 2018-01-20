Пилоты виртуозно посадили самолет в шторм

Виртуозную посадку самолета в ураган сняли на видео в Германии

Пилот двухмоторного винтового самолета Bombardier DHC‐8 авиакомпании Eurowings продемонстрировал высочайшее мастерство и отчаянную смелость, посадив воздушное судно в аэропорту Дюссельдорфа во время урагана «Фредерике». Борт выполнял рейс из Болоньи.

Очевидцы приземления выложили ролик в Youtube. Самолет бросало порывами ветра из стороны в сторону, разворачивало боком к полосе. Он нырял в воздушные ямы. Однако летчик даже не стал заходить на второй круг, уверенно посадив машину.

По словам авторов видеозаписи, порывы ветра в момент приземления достигали 110 километров в час.

Ураган обрушился на Нидерланды и Германию 18 января, принеся разрушения и даже человеческие жертвы. Видео последствий разгула стихии опубликовал «360».