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Просто топором рубил детей. Учительница о ЧП в Бурятии
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Просто топором рубил детей. Учительница о ЧП в Бурятии 

Рамблер 5 часов назад

Учительница русского языка, пострадавшая при нападении в школе Улан-Удэ, рассказала о случившемся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

>> «Не ходи в школу — будет мясо»: детей предупреждали о нападении в Улан-Удэ

По ее словам, во время урока открылась дверь и внутрь « что-то кинули». Этот предмет, по версии женщины, был горящим баллоном. Он попал ей в голову, а в классе началось задымление.

Учительница попыталась вывести детей из класса.

«Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там всё пылало. У меня просто… я уже истекала кровью», — рассказала она.

Женщина отметила, что не может сказать, кто именно кинул горящий предмет в класс, но школьника с топором она запомнила.

>> Появились подробности нападения на школу в Улан-Удэ

Утром 19 января в поселке Сосновый бор в Улан-Удэ подросток (по другим данным, двое или трое подростков) ворвался в школу и напал на детей и учительницу. Девятиклассник был вооружен топором и ранил нескольких учеников и учительницу.

По последним данным, пострадали учительница, пятеро семиклассников, а также сам нападавший, который пытался выпрыгнуть из окна и покончить с собой. Одна из получивших ранения учениц находится в коме. Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал, что трех пострадавших отправили на операции.

Сообщалось, что нападавший бросил в класс коктейль Молотова (по другой версии, подожжённую тряпку), из-за чего там начался пожар.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Источники СМИ сообщили, что правоохранители рассматривают версию о связи нападений на школьников и учителей в Перми и Улан-Удэ.

По факту случившегося возбудили дело по статьям 30, и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

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