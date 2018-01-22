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Пострадавшие в школе в Улан-Удэ получат компенсацию
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Пострадавшие при нападении в школе в Улан-Удэ получат по 400 тыс. рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Anna Ogorodnik

Находящиеся на лечении пострадавшие при нападении на людей в школе в Улан-Удэ получат единовременные выплаты. Об этом сообщили журналистам в понедельник в правительстве Бурятии со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

"Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тыс. рублей. Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера, в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью", — сказал Цыденов на планерном совещании.

В пресс-службе регионального кабмина уточнили, что выплаты получат пять школьников и учительница. "На эти цели из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии будет направлено 2,4 млн рублей, — добавили в пресс-службе. — Выплаты будут осуществляться через Министерство социальной защиты населения Бурятии путем перечисления на лицевые счета граждан в кредитных организациях в ближайшее время".

Утром 19 января ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу школы №5 в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктов "а", "в" ч. 2 ст. 105, ст. 293 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" "Халатность").

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