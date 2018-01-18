Отец устроившего резню в школе рассказал о характере сына

Отец одного из устроивших резню в Пермской школе подростков попросил прощения за поступок своего сына.

«Я хотел бы попросить прощения у родителей и детей. Я очень сожалею, что это произошло. Мой сын виноват и должен ответить за это ужасное преступление. И я сейчас молюсь об одном: чтобы все детки поправились, чтобы все остались в здравии», — сказал он в интервью RT.

Как рассказал мужчина, 10 лет назад он ушел из семьи, а последний раз видел сына 4 года назад. Тогда это был добрый и спокойный мальчик.

>> Резня в Перми: количество пострадавших выросло до 15

Мужчина предположил, что повлиять на психику сына могли компьютерные игры, которыми тот увлекался.

На вопрос, не пытался ли мужчина связаться с сыном после произошедшего, тот ответил, что не желает его видеть.

15 января двое подростков напали с ножами на учеников 4-го класса и их учительницу во время урока труда. Ранения получили 15 человек. Сами нападавшие также госпитализированы с ножевыми ранениями.