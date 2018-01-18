Бил за дело: ударившего ребенка офицера не посадят

Как избежал наказания подполковник, избивший ребенка за снежок

Избиение ребенка подполковником российской армии на Камчатке осталось для последнего безнаказанным. Ударив беззащитного оппонента несколько раз и сломав ему нос, водитель в погонах теперь может не опасаться заработать судимость. Как рассказали «Газете.Ru» юристы, в подобных делах все зависит от нюансов, малосущественных на первый взгляд.

Расследование скандального происшествия в Камчатском крае, где 19 января 2017 года подполковник Минобороны Андрей Зайцев жестко избил и напугал школьника закончилось тем, что в следствие не нашло в действиях служащего ракетного полка состава состава преступления. Банальный по российским меркам финал конфликта, тем не менее, привлек внимание сначала местных, а затем и федеральных СМИ.

Произошедшее показало, что даже нанесение нескольких ударов несовершеннолетнему — еще не повод для привлечения к уголовной ответственности. Одна из причин для этого — декриминализация данного правонарушения.

Конфликт между военным и ребенком произошел после того, как 14-летний школьник случайно попал снежком в белоснежный премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого ехал Зайцев в военной форме. Ранее о произошедшем подробно рассказал дедушка мальчика, член Союза журналистов России Александр Маренин.

«Семиклассник вышел на улицу выгулять своих собак, — писал Маренин. — Встретил приятеля, начали друг в друга кидать снежки. Один бросил снежок — попал во второго, потом второй бросил — тоже попал. А следующий снежок угодил в проезжающий мимо белый джип. Мальчишки смутились, громко попросили прощения — мол, мы случайно, извините.

Но водитель — мужчина крепкого телосложения в военной форме с погонами подполковника — вышел из машины, начал ругаться, бросать в пацанов куски льда, а затем настиг одного, левой рукой схватил его за воротник куртки, а кулаком правой руки нанес несколько ударов по лицу.

Из носа подростка хлынула кровь. Школьник, естественно, не мог ни оказать сопротивления, ни вырваться из сильных рук офицера».

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Родители мальчика, который после произошедшего вынужден был проходить курс лечения у специалистов и пропускать обучение в школе, обратились в полицию. Началась проверка и ее материалы передали в военно-следственный отдел по гарнизону Петропавловска-Камчатского. Однако сначала военные следователи отказались возбуждать уголовное дело по статье 116 УК «Побои», максимальная ответственность по которой — два года лишения свободы.

Дело в том, что врачи поставили мальчику диагноз перелом костей носа, но следователи по каким-то причинам не смогли его подтвердить. Хотя, согласно материалам проверки, от факта избиения ребенка там не открещивались.

«Несовершеннолетний Р. попал снежком в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля Toyota Land Cruiser Prado под управлением подполковника Зайцева А. Г. Используя данный незначительный повод для совершения дальнейших противоправных действий, подполковник вышел из машины, догнал Р., схватил его за куртку и нанес ему один удар кулаком левой руки в область шеи справа и один удар ладонью левой руки в область носа, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека носа и скола эмали первого правого зуба нижней челюсти», — говорилось в материалах проверки.

После отказа возбуждать дело в ситуацию вмешалась прокуратура и дело все-таки возбудили. Однако в январе 2018 года его закрыли.

«Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вы же знаете, что побои декриминализированы и переведены в разряд административных нарушений», — сообщили ИА «Кам 24» в военно-следственном управлении по Тихоокеанскому флоту.

Родители мальчика уже признались, что на дальнейшую борьбу сил у них не осталось, хотя авторитетные адвокаты, с которыми пообщалась «Газета.Ru», уверены — шанс привлечь агрессора, хотя бы по гражданскому иску у них есть. Они также разъяснили — почему нанесенных ударов подростку не хватило для уголовной статьи.

Так, адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Валерия Ковалева уточнила, что называть ст.116 УК России декриминализированной, «не совсем верно».

«В Уголовном кодексе она по-прежнему есть, только несколько видоизменилась, — сказала Ковалева.

— Чтобы лицо было привлечено за «Побои», необходимо одновременного наличия двух факторов: наступления последствий, указанных в ст.115 УК России (то есть причинение легкого вреда здоровью) и совершение действий из хулиганских побуждений.

Скорее всего, в рамках уголовного дела в отношении Зайцева потерпевшему школьнику проводилась судебно-медицинская экспертиза, которая должна была определить, причинили ли нанесенные Зайцевым телесные повреждения вред здоровью и если да, то какой тяжести. На практике синяки и ссадины признаются экспертами повреждениями, не причинившими вреда здоровью. Не все так просто с переломом носа и сколом эмали. Повреждения не подтвердились: такое тоже случается, перелом носа мог быть диагностирован при оказании первой помощи предположительно. Либо эксперт оценил их как не причинившие вреда здоровью».

Что касается хулиганских побуждений, необходимых для квалификации действий по статье «побои», под таковыми понимаются «умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода», в том числе и вызванные «неправильными действиями потерпевших».

«Думаю, что действия Зайцева вполне подпадают под квалификацию «хулиганские», — говорит Ковалева. — Но для состава преступления необходимо одновременного наличия обоих вышеописанных условий. Cкорее всего, дело было прекращено потому, что не был доказан факт причинения легкого вреда здоровью. В таком случае прекращение дела правомерно.

Многое, по словам адвоката, зависит от последствий ударов. Один сильный толчок или подзатыльник считаться побоями не будет. А вот один удар, от которого у человека сломается челюсть, тоже не будет расценен как побои, но речь уже будет идти о более тяжелых статьях: ст. 112 или ст. 111 УК России — причинение вреда здоровью средней тяжести или тяжкого соответственно.

«Не думаю, что в момент конфликта человек будет раздумывать, что «я ударю только два раза и меня не привлекут», все происходит спонтанно, — рассуждает адвокат.

— Но и таких дел, когда, к примеру, привлекали к уголовной ответственности за два подзатыльника, к счастью, теперь не стало».

Эксперт считает, что прекращение уголовного дела не отменяет права потерпевшего требовать возмещения ущерба в порядке гражданского судопроизводства. Специалист советует подать иск в суд о возмещении морального ущерба и материального (к примеру, на компенсацию затрат скола зуба у стоматолога и так далее).

В свою очередь адвокат Дмитрий Зацаринский считает, что в действиях агрессора как минимум усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП России (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших легкого вреда здоровью). Ответственность по этой статье предполагает, в частности, штраф до 30 тыс. рублей, либо 15 суток административного ареста.

«Срок давности привлечения к административной ответственности по этой статье составляет два года. У родителей ребенка имеются все законные основания для обращения в суд за взысканием морального и материального вреда.

В судебном процессе родителям придется доказывать, что их ребенок понес нравственные и физические страдания в результате неправомерных действий виновного, а также, что они понесли убытки».

При этом эксперт считает, что в целом декриминализация побоев в лучшую сторону отразится на привлечении «драчунов» к ответственности. «Закон предусматривает административную ответственность за впервые совершенное правонарушение по статье 6.1.1 КоАП России. В случае совершения повторного правонарушение автоматически наступает уголовная ответственность, даже если с прошлого раза прошло больше года», — отметил эксперт.

Примечательно, что в схожем происшествии автомобилисту, решившему проучить ребенка, обстрелявшего его внедорожник из игрушечного пистолета, уголовной ответственности избежать не удалось. Скорее всего на ситуацию повлияло внимание глава СК России Александра Бастрыкина. Речь идет о «воспитателе на внедорожнике» из Ленинградской области.

После «обстрела» он на машине стал преследовать девятилетнего мальчика и задел его передней частью внедорожника. Выйдя из из машины, он ударил мальчика, а затем поставил его на колени. Ждать прибытия вызванной автомобилистом полиции ребенку пришлось в таком положении. Тогда следователи разглядели в действиях водителя не «побои», а гораздо более тяжкую статью «хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Впрочем, прославившийся на всю страну «воспитатель» детей на внедорожнике из Приозерска все же избежал серьезного наказания и получил полтора года условно.