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Отец убийцы пауэрлифтера мог стать жертвой мести
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«Олимпийское перемирие» оказалось под угрозой

Отец убийцы пауэрлифтера мог стать жертвой мести 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС

Отец мужчины, подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, мог стать жертвой кровной мести, сообщает пресс-служба хабаровского управления Следственного комитета.

СК изъял из производства органов внутренних дел возбужденное ими уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» и передал его следователям отдела по расследованию особо важных дел СК. Отмечается, что причиной такого решения стали публикации в интернете и СМИ о том, что отец Анара Аллахверанова мог погибнуть не в результате несчастного случая, а быть убит из мести.

Сейчас ведомство проводит следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

16 января 58–летний отец Аллахверанова при попытке перейти дорогу был сбит автомобилем Toyota Corolla и скончался от полученных травм. Накануне адвокат семьи Константин Лысенко заявил, что в течение прошлого года в адрес мужчины «неоднократно поступали угрозы».

В августе 2017 года в Хабаровске произошла драка между Драчевым и другим мужчиной. Им, по версии следствия, является Анар Аллахверанов. В результате пауэрлифтер скончался в больнице от полученных травм. Ранее СМИ писали, что причиной драки мог стать спор о том, что лучше — тренировки в спортзале или смешанные единоборства.

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