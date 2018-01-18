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Военный рассказал, как задавил на танке сослуживца
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Военный рассказал, как задавил на танке сослуживца под Челябинском 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости

Стали известны подробности гибели задавленного танком механика-водителя под Челябинском, сообщает главное военное следственное управление СК России.

Открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте управления.

По словам военного, который участвовал в инциденте, он и погибший механик-водитель «получили приказ транспортировать заглохший танк». Он подъехал на другом танке к «заглохшей боевой машине на расстояние около метра», после чего механик начал крепить транспортировочный трос.

>> Российского срочника задавил танк

Управлявший танком военный отпустил педаль сцепления, из-за чего танк поехал и «придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оба дела соединены в одном производстве.

Напомним, сообщалось, что в Челябинской области в среду, 17 января, военнослужащий погиб в ходе плановых занятий по вождению боевых машин.

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