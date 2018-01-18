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Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали
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В Москве локализовали пожар на рынке «Садовод» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы локализован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о том, что рынок "Садовод" на Верхних полях горит на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, горит первый этаж 3-этажного металлического павильона.

"По прибытию пожарно-спасательные подразделения в целях безопасности из соседних помещений вывели около 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало. В 00.05 пожар был локализован", — говорится в сообщении ГУМЧС.

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