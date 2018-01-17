Белорусов посадили за стриптиз и убийство у Освенцима

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Двух белорусов посадили в тюрьму за стриптиз и убийство ягненка у концлагеря Аушвиц 

ТК «Звезда» 43 минуты назад

В Польше к лишению свободы и штрафам приговорили двух белорусов и 10 поляков за оскорбление места памяти и убийство животного.

Польский суд приговорил двух граждан Белоруссии к тюремному заключению за неуместный перфоманс у стен бывшего концлагеря Аушвиц. Мужчины разделись и зарезали ягненка, за что их признали виновными в оскорблении места памяти и убийстве животного, сообщил «Интерфакс».

«Адам Беляцкий приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Он должен заплатить штраф в размере 2000 злотых (около 630 долларов США). Ему запрещено иметь животных в течение 10 лет»,

— сообщили местные СМИ.

Второй мужчина Никита Володько осужден к 1 году 2 месяцам тюрьмы, ему также запретили иметь животных в течение 10 лет.

Помимо двух граждан Белоруссии в акции участвовали и граждане Польши, которых приговорили к тюремному заключению на год, и штрафу в размере 10 тысяч злотых. Всего в перфомансе участвовали 12 человек.

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