Пьяную пятилетнюю девочку вернули в семью

Девочку, найденную на улице в Омске в опьянении, вернули в семью

Пятилетняя девочка, которую в Омске на улице прохожие обнаружили неодетой и в состоянии легкого алкогольного опьянения, в среду выписана из больницы, ее забрала мама, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребенка Елизавета Степкина.

Прохожие обнаружили ребенка без верхней одежды во вторник вечером на улице Кирова в Омске. Они завели девочку в ближайший магазин, вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка направили в медицинское учреждение, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя.

Отца девочки, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полицейские обнаружили спящим дома в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным полиции, 35-летний мужчина присматривал за дочерью, пока супруга была на работе, и распивал спиртные напитки. Около 17.00 мужчина уснул, разбудили его уже полицейские, которые и сообщили о произошедшем.

"Девочка сегодня выписана из больницы. Ребенка забрала мама, папа привлечен к ответственности. Всеми службами системы профилактики — комиссия по делам несовершеннолетних, здравоохранение, соцзащита — проводится работа с семьей. Семья нигде на учете в органах профилактики до настоящего времени не состояла. Мама работает, папа нет", — сообщила детский омбудсмен.

По ее словам, здоровью девочки сейчас ничего не угрожает, в отношении матери претензий "быть не может, она была на работе".

"Ребенок целый день находился с папой. Основания для изъятия ребенка из семьи на сегодня отсутствуют", — отметила Степкина.

Ранее в УМВД по Омской области сообщили, что в отношении отца девочки уже составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет. Полицейские решают вопрос о постановке семьи на профилактический учет.