В Москве автобус с пассажирами въехал в столб

Пассажирский автобус в Москве врезался в столб, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, ДТП произошло сегодня около 11:10 в Продольном проезде в Северо-Восточном округе столицы: водитель транспортного средства, следовавшего маршруту №76, не справился с управлением и совершил столкновение со столбом.

В этот момент в автобусе находились 36 человек. В результате происшествия 20-летняя девушка была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами головы.

В конце декабря в Москве произошли два ДТП с автобусами: 25-го на западе города рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар», погибли четыре человека, пострадали 11, а 29-го на Сходненской улице в Северо-Западном округе пассажирский автобус врезался в остановку, пострадали по меньшей мере три человека.