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Командиров двух эсминцев ВМС США обвинили в убийстве
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В США командирам двух эсминцев предъявили обвинения в убийстве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Eugene Hoshiko

Командирам двух американских эсминцев Fitzgerald и John McCain, которые в прошлом году попадали в аварии, приведшие к гибели людей, предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в непреднамеренном убийстве, сообщила во вторник пресс-служба ВМС США.

Как отмечается на сайте ВМС, в отношении командира и двух офицеров Fitzgerald выдвинуты обвинения в "халатности, опасном управлении кораблем и непреднамеренном убийстве".

Аналогичные обвинения выдвинуты против командира эсминца John McCain. Сообщается, что обвинение в халатности также может быть выдвинуто против одного из старших офицеров.

Американский эсминец John McCain, который направлялся в порт Сингапура, 21 августа ранним утром по японскому времени столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате столкновения пропали десять и получили ранения пять моряков.

В середине июня в результате другого крупного инцидента с участием эсминца Fitzgerald, который столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. По итогам расследования был уволен командир корабля и двое старших офицеров.

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