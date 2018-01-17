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Грузовик врезался в здание школы в США
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CBS: грузовик врезался в здание школы в США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС

По меньшей мере четыре человека получили травмы во вторник после того, как грузовик на юге штата Миннесота сначала врезался в автомобиль, а затем — в здание школы. Об этом сообщает местный филиал телеканала CBS.

По его данным, инцидент произошел в городе Лайл (округ Моуэр) около 09:00 утра по местному времени (18:00 мск). Легкие травмы получили два пассажира автомобиля и двое учащихся.

Как отмечает газета Star Tribune, в результате инцидента стена школы была пробита, учащиеся эвакуированы из здания.

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