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Капитану российской армии угрожают сжечь детей
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Капитану российской армии угрожают сжечь детей 

Рамблер 1 час назад

Капитан Алексей Золотарев, уволенный из вооруженных сил РФ в декабре 2017 года, опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о коррупции в военной части, где он служил. Видео доступно на YouTube.

В запись включен отрывок разговора с бывшим непосредственным начальником Золотарева майором Андреем Елизаровым, который угрожает убить капитана и всю его семью.

"… то, что вы слышите — это подлинная запись с угрозами моего начальника Елизарова Андрея Юрьевича в адрес моих малолетних детей, которых он хочет заживо сжечь", — говорит капитан.

Как поясняет Золотарев, угрозы последовали после его письма в прокуратуру, в котором он рассказал о коррупции в части. По словам Золотарева, после письма в прокуратуру на него также завели уголовное дело о самовольном оставлении части. Золотарев утверждает, что дело было сфальсифицировано, а показания свидетелей выбиты угрозами.

В конце видеозаписи Золотарев говорит, что 3 декабря 2017 года он был уволен из вооруженных сил РФ «по беспределу командования» за то, что он отказался поддержать коррупционные схемы руководства и рассказал о них.

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