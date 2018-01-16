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Умер Анатолий Глушенков
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Умер экс-губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости

Скончался экс-губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы областной администрации.

"Бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался на 76-м году жизни", — сказал собеседник агентства.

Глушенков руководил областью в 1993-98 годах, после того как победил на выборах своего предшественника на губернаторском посту Валерия Фатеева. В 1998 году Глушенков проиграл выборы Александру Прохорову и ушел на работу в Совет Федерации, где был членом Комитета по делам СНГ.

До прихода на работу в руководство Смоленской области Глушенков семь лет занимал пост директора Смоленского завода холодильников, избирался депутатом районного, городского и областного советов.

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