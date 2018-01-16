«Как мои детки?»: Раненная в резне учительница заговорила

Состояние учительницы пермской школы №127 улучшилось, она начала разговаривать, сообщает ТАСС.

Во время визита в больницу губернатора Пермского края Максима Решетникова и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой учительница первым делом поинтересовалась, как чувствуют себя пострадавшие в ходе происшествия дети. "Как мои детки?" — это был первый вопрос, который учительница Наталья Шагулина задала губернатору и министру.

Врачи тем не менее называют состояние педагога тяжелым, она находится в реанимации и пробудет там еще не один день.

Глава минобразования назвала учительницу Наталью Васильевну «очень мужественным человеком».

Ольга Васильева также сообщила, что происшествие в пермской школе находится на контроле у руководства страны.

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В понедельник, 15 января, двое 16-летних подростков устроили резню в 4Б классе пермской школы №127. Ранения получили 12 учеников и учительница. Сами нападавшие также госпитализированы с ножевыми ранениями.