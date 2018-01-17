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Ректора авиаинститута вызвали в Росавиацию
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Ректора ульяновского авиаинститута вызвали в Росавиацию из-за скандального видео студентов 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад

Ректора Ульяновского института гражданской авиации Сергея Краснова вызвали в Росавиацию, ему объявят выговор из-за появления скандального видео со студентами, сообщают в соцсетях.

«Ректора училища, курсанты которого сняли этот ролик, вызвали в Росавиацию. Сергею Краснову, скорее всего, объявят выговор», — сообщает Telegram-канал Mash.

Также сообщается, что все 14 студентов, засветившихся в ролике, якобы будут отчислены.

Ранее в среду сообщалось, что снявших скандальное видео ульяновских курсантов проверит спецкомиссия.

Во вторник в соцсетях появилось видео с курсантами-летчиками, которые сняли неприличный ролик в стиле BDSM, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi Satisfaction.

Ректор Ульяновского института гражданской авиации Сергей Краснов сравнил скандальное видео, снятое местными студентами, с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

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