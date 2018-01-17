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Новое ЧП произошло у школы в Челябинской области
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В челябинской школе произошла поножовщина 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Девятиклассник одной из школ в Челябинской области ударил сверстника ножом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в деревне Смольное в Сосновском районе: во время перемены между двумя подростками произошла драка, в ходе которой один из них воспользовался ножом. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу. В пресс-службе отметили, что оба участника драки были с задержками развития, а ее причиной стал «затяжной конфликт» между ними.

>> Зачинщикам резни в школе предъявлено обвинение

Директор учебного заведения подтвердила агентству факт происшествия. По словам Людмилы Гилязовой, между подростками произошла «небольшая потасовка», во время которой один из них «ткнул другого небольшим ножиком».

«Проникающего ранения нет. Все обошлось», — подчеркнула она.

Собеседник из администрации района рассказал агентству, что пострадавший в поножовщине молодой человек не потерял много крови, а нож не задел жизненно важные органы.

Сейчас прокуратура Челябинской области проверяет школу на соблюдение требований безопасности нахождения детей. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина также заявила о намерении провести проверку инцидента.

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