Умер Виктор Анпилов

Российский общественный и политический деятель, председатель Исполкома движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался в возрасте 72 лет.

Сообщение о смерти Анпилова появилось на его странице в Facebook.

"Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — говорится в сообщении.

Виктор Анпилов — один из политических «героев» 1990-х, организатор ряда громких акций, в том числе первомайской демонстрации 1993 года в Москве, закончившейся столкновениями митингующих с ОМОНом с большим числом раненых с обеих сторон. После октябрьских событий 1993 года был взят под стражу и освобожден из-под следствия в феврале 1994 года по парламентской амнистии. Бывший депутат Моссовета. Один из организаторов так и не состоявшегося "народного телевидения", учредитель газеты "Молния".