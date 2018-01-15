Названы основные версии трагедии в Перми

Следствие рассматривает две версии произошедшего в пермской школе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Первая версия — драка на ножах между двумя 16-летними подростками, которых стала разнимать учительница.

Вторая версия — спланированное нападение подростков на учащихся 4 класса. На вторую версию указывают свидетельства пострадавших и очевидцев происшествия.

Все они утверждают, что двое подростков целенаправленно ворвались в класс и стали наносить удары детям с целью убийства. При этом один из нападавших загородил собой выход из класса.

По предварительной информации, оба подростка нередко становились объектами травли в соцсетях, и нападение на учеников начальной школы было задумано как месть за насмешки.

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После содеянного подростки намеревались уйти из жизни, но не смогли завершить задуманное. Оба нападавших с ножевыми ранениями находятся в больнице.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.