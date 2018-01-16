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Мятежный офицер убит в Каракасе
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Призвавший бороться с Мадуро мятежный офицер убит в Каракасе 

Газета.Ru 16 января 2018
Фото: Reuters
Бывший офицер правоохранительных органов Венесуэлы, пилот Оскар Перес убит в ходе полицейской операции в понедельник, 15 января. Об этом сообщает Reuters.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал об убийстве Переса. Теперь информацию подтвердил глава МВД Венесуэлы, добавив, что вместе с пилотом также убиты еще шесть членов "террористической ячейки".
Днем 27 июня прошлого года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с 36-летним офицером Пересом угнала полицейский вертолет с авиабазы в Каракасе.
После они объявили о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Их вертолет обстрелял здание МВД и забросал гранатами здание верховного суда.
Власти Венесуэлы просили Интерпол объявить Переса в розыск.
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