Призвавший бороться с Мадуро мятежный офицер убит в Каракасе

Бывший офицер правоохранительных органов Венесуэлы, пилот Оскар Перес убит в ходе полицейской операции в понедельник, 15 января. Об этом сообщает Reuters.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал об убийстве Переса. Теперь информацию подтвердил глава МВД Венесуэлы, добавив, что вместе с пилотом также убиты еще шесть членов "террористической ячейки".

Днем 27 июня прошлого года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с 36-летним офицером Пересом угнала полицейский вертолет с авиабазы в Каракасе.

После они объявили о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро . Их вертолет обстрелял здание МВД и забросал гранатами здание верховного суда.