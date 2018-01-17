«Те, кто издевается в школе, заслуживают смерти»

Российские школьники — о желании убивать одноклассников и учителей

Массовая резня в пермской школе номер 127, когда, вооруженные ножами подростки ворвались в класс где занимались четвероклассники, спровоцировала новую волну интереса к движению «колумбайнеров» в России. И не случайно. Очевидцы уверяют, что нападение, в результате которого пострадали 15 человек, было спланировано в стиле подражателей американским подросткам Эрику Харрису и Дилану Клибболду, которые устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Тогда жертвами жестокой расправы стали 13 человек. Именно им посвящены паблики «ВКонтакте», на которые был подписан один из напавших, и именно Харрис и Клибболд «вдохновили» на преступление в сентябре прошлого года другого школьного стрелка, Михаила П. из Ивантеевки, который решил отомстить ровесникам за насмешки. «Лента.ру» нашла поклонников колорадских стрелков и попросила их объяснить, почему они сочувствуют убийцам.

По просьбе несовершеннолетних, их имена изменены на псевдонимы. Авторская стилистика сохранена. Редакция «Ленты.ру» осознает, что высказывания спикеров могут быть восприняты неоднозначно, однако, считает эту информацию общественно важной.

Михаил, 15 лет, Санкт-Петербург

Учителя и одноклассники, которые травят кого-то, заслуживают смерти. Все потому, что, если просто перейти в другую школу, эти люди все равно продолжат унижать, но уже других. Естественно, их надо устранить. Таким образом ты спасаешь других. Возможно, все, кто это терпит в школе, уже были готовы к этому изначально, то есть, в семье у них то же самое происходило.

Лично я впервые столкнулся с травлей в пятом классе.

Унижение учителями часто связано с плохой успеваемостью. Когда унижают и учителя, и одноклассники, конечно, начинают проявляться ненависть, агрессия. Хуже всего — это унижение словами, особенно на публике. Когда тебя унижают по поводу одежды, внешности и прочим признакам. Мне кажется, это может длиться все 11 классов.

В России не принято мстить, потому что у нас не так распространено оружие. Большинство заканчивает жизнь самоубийством, прыгая [Роскомнадзор], глотая [Роскомнадзор]. В 2015 году один шестиклассник прыгнул [Роскомнадзор] из-за издевательства одноклассников. Все было прямо перед моей школой. Месяца три назад был еще один парень. Но, на мой взгляд, если уж и совершать самоубийство, то сделать это нужно так, чтобы тебя запомнили.

Колумбайнеры — это больше, чем субкультура. Эрик и Дилан стали кумирами, потому что многие подростки сейчас отвергнуты. Я сам через это сейчас прохожу. Думаю, это проявляется либо из-за того, что я не поддерживаю мнение других и имею свое. Эрик и Дилан — это воплощение подростков, которые смогли отомстить. Они показали, что будет, если в течение нескольких лет гнобить человека. Они ненавидели «джоков» (спортсменов — прим. «Ленты.ру»), которые их задирали. Это суровая справедливость.

Впервые я узнал о них после трагедии в Ивантеевке. Я понимаю этого школьника: он хотел отомстить конкретным людям. Пермские подростки, устроившие резню, исходили из других мотивов. Они навредили четвертому классу, который, думаю, им ничего не сделал. Что они в начальной школе вообще могли понимать? В общем, их поступок мне не очень понравился. Жаль только то, что серьезного плана у обоих не было.

Эрик и Дилан были правы в том, что наша жизнь — это всего лишь игра. Мы каждый день проживаем одинаково. Они совершили сильный поступок. Убив тех людей, которые годами тебя обижали, ты доказываешь, что не так уж и слаб, что нужно было относиться к себе лучше.

Никакая поддержка здесь не поможет. Просто через время тот, кого унижали, тоже решит отомстить. Человек изначально может быть нормальным, но пройдя через это, остаться таким же, как раньше, невозможно. Я уже достаточно натерпелся. Думаю, скоро все изменится. Я удивлю всех 3 сентября, но пока не хочу об этом говорить.

Скриншот: «ВКонтакте»

reb09, Томск, 18 лет

Для меня привлекательнее всего их мысли. Лично мой кумир Эрик Харрис. Я люблю его интересы, что он любил, что ненавидел, что слушал и так далее. Оба, и Эрик, и Дилан, хотели показать, что они не слабые, что они могут дать отпор и оставить след — если не в памяти всего мира, то хотя бы в Америке. У них получилось. Но у них были разные мотивации. Эрик пошел, чтобы сделать массовое убийство, и при этом готов был умереть. А Дилан хотел умереть, и он был готов на массовое убийство. Чувствуете разницу?

Сама особенность их заключается в том, что они пошли на такое. Никто не ожидал, что дети так жестоко и хладнокровно подойдут к теракту. Эрик долго стремился к этому, это была мечта всей его жизни. Нужно иметь мозги, чтобы выстроить такой план убийства. Хотя, я думаю, они бы не пошли на это, если бы их выслушали, остановили и поговорили с ними. Но у Эрика не было друзей, потому что он часто переезжал. У них были другие интересы, и над ними попросту издевались.

Тогда не пытались кого-то скопировать, а сейчас все за ними повторяют. Часто делают фото-косплеи: черные кожаные куртки, военные берцы, штаны, бейсболки и футболки, как у Эрика и Дилана, оружие. Редко кто, чтобы не копировать их полностью, делает какие-нибудь фишки. Хотя большинство записей, по которым они сейчас известны, были простым дурачеством. Настоящие свидетельства их преступления, «подвальные ленты», известны только в пересказах: там были угрозы расправы и так далее, их видели только копы и их родители. В открытый доступ свидетельства не выложили, поскольку испугались влияния на подрастающее поколение.

Скриншот: «ВКонтакте»

О колумбайнерах узнают в пабликах «ВКонтакте». Первая закрытая группа появилась еще в 2008 году, там было около 8 тысяч подписчиков. В основном, публиковали переводы. Я узнал о них в 2013 году от подруги, но глубже погрузился в тему в 2016-м. Как раз тогда паблики в русскоязычных соцсетях начали набирать популярность. Чтобы полностью начать разбираться в этом, нужно потратить не меньше двух месяцев. Это занятие для тех, у кого есть мозги: нужно лезть на англоязычные сайты, читать источники, сравнивать версии, чтобы составить свое мнение. Материал обширный: дневниковые записи, несколько документальных фильмов, книг, фото и видеозаписи.

Потом я сам начал делать контент. Когда монтирую видео, никакой разрядки не получаю, это просто для красоты. Меня нельзя привлечь к ответственности за разжигание ненависти. Я же не пишу под каждым видео: «Убивайте людей, расстреливайте учеников и их учителей».

Скриншот: «ВКонтакте»

Для большинства подростков (многим от 14-18 лет) колумбайнеры привлекательны тем, что расстреляли учеников. Они не особо погружаются в тему, даже не связывают мемы с реальными инцидентами. Для них эти картинки — по фану. Они думают, что шутки типа «Зачем любить, зачем страдать, ведь можно взять и расстрелять» — это смешно, потому что в жизни не сталкивались с такими чувствами. Максимум, если встречают травлю, переезжают, меняют школу, идут на домашнее обучение, решаются на суицид. Это не Америка, где можно купить оружие, как продукты, и расстрелять просто так людей.

Все российские последователи колумбайнеров узнали о них из таких же пабликов. Но я отрицательно отношусь к российским фанатам. Чувак из Ивантеевски просто хотел выделиться, чтобы о нем узнали, получить популярность. В Перми, возможно, роль сыграла просто психическая неустойчивость. Они просто позеры. Косплееры в других странах, по крайне мере, убивают, а не калечат. В чем толк от ранений? Идут на убийство. Десятиклассник, который стрелял в московской школе № 263 в 2014 году, вызывает гораздо меньше вопросов: он хотя бы убил.

Reb Vodka, 15 лет, Симферополь

Конечно же, я думала об этом и думаю по сей день о том, как я устраиваю бойню в своей школе: у меня проблемы с психическим здоровьем, я не чувствую жалости и сочувствия по отношению к другим. Я не знаю, отговорила бы я или нет, если бы узнала о готовящемся расстреле.

Если бы кто-то реально устроил бойню в России на уровне «Колумбайна», я бы просто сильно этим заинтересовалась, вот и все.

Я знала о «Колумбайне» еще года два назад, но особо начала фанатеть в начале сентября, возможно, из-за Михаила П. («ивантеевского стрелка» — прим. «Ленты.ру».). Так как я большой фанат, смотрю и на него, и на пермских подростков с большим разочарованием. Я бы не назвала ивантеевского «стрелком», ибо он из пневматики выстрелил в голову учительницы, которая пробыла в больнице не более недели, а остальные трое просто от испуга начали выпрыгивать из окон. Очень глупо было повторять «Колумбайн» с пневматикой и петардами. А пермские школьники просто взяли ножи и резали детей, и этого я не приветствую. Тем более, Лев Б. — наркоман, а Эрик ненавидел наркоманов.

Повторить «Колумбайн» можно только хорошо подготовившись. В России практически невозможно достать оружие, это проблема для скулшутингов.

В моей школе только я интересуюсь этим и, в целом, в городе не замечала таких людей, как я. В соседних определенно есть «колумбайнеры». У нас такие города в Крыму, что знаешь практически каждого. Мое увлечение выходит за пределы виртуальной жизнь лишь в виде одежды. У Эрика и Дилана был свой стиль: это черные брюки, армейские берцы, футболки с символикой рок-групп или хеви-металл, перевернутые козырьком назад кепки (но не белые, ибо белые носили «джоки»), плащи. Я считаю это субкультурой, особенно на территории России. Чтобы быть «колумбайнером», достаточно знать самое основное о «Колумбайне» и интересоваться им.

Главную мысль «Колумбайна» можно выразить так: «Ненависть порождает ненависть». Но не стоит думать, что только идеология толкает подростков идти и убивать других. Людьми правит их мировосприятие. Хотя общество и может послужить зарождению болезни. Сейчас подростки делятся на два типа: дети, которые унижают других, и дети, которые становятся мишенью для издевательств. У вторых могут развиваться психические заболевания, они не могут найти себя и находят Эрика и Дилана со схожими проблемами. Это становится выходом, поскольку люди безразличны к проблемам друг друга.

Многие оценивают ситуацию глазами жертв, но жертвами также являются убийцы. Говорят, что ребята — изверги, которые попросту хотели внимания. Это неправда. Одной из причин была травля. Их, безусловно, «джоки» оскорбляли, унижали, даже порой били. Второй причиной были проблемы Эрика с психологическим здоровьем: он был агрессивным и не мог справиться с собой. Он ненавидел мир, его морали, нормы, устои и правила. Дилан же был грустным парнем, который искал и не мог найти настоящую любовь. Он ненавидел себя, свою внешность, считал себя пустым местом.

Скриншот: «ВКонтакте»

В этом событии Эрик был лидером, а Дилан шел по стопам друга. Каждый из них по-разному видел мир. Дилан видел разочарование и отчаяние, а Эрик — мир, который погряз в грязи. Он считал людей роботами, которых программируют в школе для дальнейшей работы. Ему не нравилось то, что ему указывали как выглядеть, потому что считал себя другим, он мечтал править миром и также «официально» решать, кто должен умереть, а кто нет, и представлял себя мятежником, который борется за справедливость (отсюда прозвище reb — от слова rebel, «бунтарь»).

Их план изначально был в том, чтобы занести в кафетерий часовые бомбы, что привело бы к гибели сотни подростков, а выживших бы расстреляли. Но бомбы были сделаны некачественно и потому не взорвались. Тогда они решили, что просто зайдут в школу и будут убивать всех подряд. Это было придумано спонтанно, возможно, поэтому погибли невинные дети. Когда Эрик и Дилан убивали ребят, они упивались радостью, насмехались над ними и шутили. После скопившейся ненависти и жажды мести, крики испуганных подростков для них казались чем-то смешным. Может быть, во время этой бойни они освобождали свои накопленные негативные чувства, а может, чувствовали в своих руках власть. Потом Эрику и Дилану было уже все равно: они показали мощь и силу и решили покончить с собой.

Скриншот: «ВКонтакте»

Это происшествие может помочь людям осознать, что вокруг нас такие же люди, как Эрик и Дилан, и нам всем следует обратить внимание на то, чтобы наши жизни и жизни возможных жертв не закончились так трагично. Но все это естественно и ничего удивительного в наше время нет: все в в мире имеет свой смысл, хоть и столь ужасный.