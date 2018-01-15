Резня в Перми: мать отказалась навещать сына в больнице

Мать одного из напавших на школьников в Перми подростков отказалась навещать его в больнице. Об этом сообщает РИА Новости.

В Пермь прибыла уполномоченный по делам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она сказала, что осведомлена о том, что мать одного из подростков отказалась навещать его в больнице.

«Думаю, что в ближайшее время мы все это выясним. Эта ситуация тоже говорит о многом», — сказала она.

Омбудсмен отправилась в больницу, где находятся пострадавшие дети.

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В понедельник, 15 января, двое 16-летних подростков устроили резню в 4Б классе пермской школы №127. Ранения получили 12 учеников и учительница. Сами нападавшие также госпитализировалы с ножевыми ранениями.