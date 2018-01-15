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Детей пытались убить с одного удара. Список пострадавших в Перми
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Детей пытались убить с одного удара. Список пострадавших в Перми 

Рамблер 6 часов назад

Школьники, напавшие с ножами на учеников пермской школы, били детей в голову, пытаясь убить с одного удара, сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, предполагаемые организаторы нападения, 16-летний бывший ученик 127-й школы Лев Пиджаков и его друг Александр, были задержаны.

Кроме того, Mash опубликовал список пострадавших школьников. Среди них девять учеников 4Б класса 2006-2007 годов рождения:

1. Леонид Пряников, 2007 год  2. Амир Тимиров, 2006 год  3. Арсений Петришин, 2007 год  4. Ирина Усанина, 2007 год  5. Егор Зеленин, 2006 год  6. Менула Аброян, 2007 год  7. Александр Соломенников, 2006 год  8. Глеб Огнев, 2007 год  9. Лада Гончаренко, 2006 год  Ранее СМИ сообщили о массовой драке на ножах в стенах пермского учебного заведения. По предварительным данным, в результате поножовщины пострадали 11 человек, в том числе учительница начальных классов.

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