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«Паника, люди лежат на полу». Очевидцы о массовой резне в школе
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«Паника, люди лежат на полу». Очевидцы о массовой резне в школе 

Рамблер 7 часов назад

Количество пострадавших при резне в школе в Перми возросло до 11 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

>> На школу в Перми совершено нападение. Есть пострадавшие

Среди пострадавших в результате инцидента в школе на улице Крупской двое учеников, которые попытались «выяснить отношения», вооружившись холодным оружием, остальные — их одноклассники, а также учитель, которые пытались разнять дерущихся.

По данным канала, педагог, учительница начальных классов по имени Наталья, получила серьезное ножевое ранение в шею. Сейчас ей делают операцию в местной больнице.

Среди пострадавших детей один был старшеклассником, другие — учениками средней школы.

«Там на первом этаже паника, люди лежат на полу с ранениями. Говорят, в школе пропускная система, и бандиты попасть туда не могли, нападали прямо на улице, нанося ножевые ранения», — пишут очевидцы в социальных сетях.

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