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Женщина устала от секса и утопила жениха
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Женщина устала от сексуальных желаний жениха и утопила его в реке 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Facebook

Жившая в США уроженка 37-летняя уроженка Латвии утопила в реке своего 46-летнего жениха. Как объяснила женщина, она не могла больше выносить сексуальных желаний мужчины, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на реке Гудзон в штате Нью-Йорк. Мужчина отправился покататься на лодке. Его возлюбленная умышленно вытащила сливную пробку, в результате чего лодка наполнилась водой и затонула.

По словам преступницы, она часто раньше задумывалась о смерти любимого. Особо ей не нравилось его предложение устроить секс втроем.

Женщина признала себя виновной в убийстве. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. По словам матери погибшего, это недостаточное наказание за такое преступление.

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