Пассажирский самолет экстренно сел на военную базу в Канаде

Из-за неполадок в двигателях израильский самолет был вынужден приземлиться на базу Королевских ВВС Канады.

Пассажирский самолет авиакомпании El Al Israeli рейса из Нью-Йорка в Тель-Авив был вынужден совершить аварийную посадку утром в воскресенье, 14 января.

Ближайшим аэродромом по пути следования лайнера оказалась база Королевских военно-воздушных сил Канады Гус-Бей, сообщает The Yeshiva World.

Неполадки произошли в двигателе самолета, после чего лайнер начало очень сильно трясти, рассказали пассажиры рейса. Пилоты запросили разрешение на экстренную посадку у канадских военных и удачно посадили самолет на базу.

После приземления пассажиры остались в самолете, пока специалисты пытались устранить неполадку, чтобы лайнер смог вернуться в Нью-Йорк.