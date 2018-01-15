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Колбаса спасла запертого в холодильнике мясника
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Батон колбасы спас застрявшего в холодильнике британского мясника 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Flickr / Jonathan Pincas

Мясник из графства Девон оказался заперт в холодильнике собственной лавки, но смог выбраться благодаря батону кровяной колбасы (Black Pudding), сообщает Fox News.

Дверь морозильника закрылась от ветра, и замок-кнопка начала замерзать. По словам 70-летнего Криса Маккейба, при температуре в камере —20 градусов он заледенел бы за полчаса. В помещении не было тяжелых металлических предметов, однако рядом оказался последний батон полуторакилограммовой колбасы — им он расколол лед вокруг замка и выбрался наружу.

"Колбаса спасла мою жизнь, в этом сомнений нет. Если бы я начал ломиться наружу, никто бы этого не услышал, потому что холодильная камера стоит на заднем дворе", — рассказал мужчина.

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