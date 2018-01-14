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Грузовому Mercedes в Москве снесло крышу
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Грузовому Mercedes в Москве снесло крышу 

Lenta.ru 3 часа назад

На западе Москвы днем 14 января при выезде по Рублево-Успенскому шоссе водитель грузового Mercedes не заметил знак об ограничении высоты и заехал под инженерное сооружение над дорогой. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Бетонное перекрытие снесло крышу полуприцепа, в результате произошедшего он серьезно деформировался. Сама фура застряла, перекрыв выезд.

Как сказал источник «Ленты.ру» в силовых структурах, на шоссе образовалась пробка, решается вопрос, как освободить грузовик из «капкана».

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