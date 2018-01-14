Эвакуацию повисшего над обрывом самолета сняли на видео

Появилось видео из зависшего на краю обрыва самолета

В Сети появилось видео из аэропорта Трабзон на северо-востоке Турции, где самолет местной авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и в последний момент замер на краю обрыва на берегу Черного моря, сообщает телеканал Sky News.

«Он накренился, передняя часть была внизу, люди были в панике и кричали», — рассказал один из пассажиров.

По данным телеканала Sky News, Боинг 737 прилетел из Анкары с 162 человеком на борту. Никто не пострадал, людей пришлось эвакуировать из самолета.

Местный губернатор Юкель Явуз сказал, что начато расследование инцидента, который авиакомпания назвала в своем заявлении «экскурсией на ВПП».

Аэропорт, расположенный в одноименной турецкой провинции, был закрыт на несколько часов, затем продолжил работу.