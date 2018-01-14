Чешский атлет убил судью ядром

Легкоатлет в Праге неудачно метнул ядро и попал в грудь судье. Спасти мужчину не удалось.

Судья, работавший на соревнованиях по легкой атлетике в чешской Праге, скончался на рабочем месте. Мужчина получил мощнейший удар в грудь, сообщает местное издание Aktualne.

Причиной послужила неудача одного из легкоатлетов, не слишком метко толкнувшего шестикилограммовое ядро. Снаряд набрал скорость и попал в грудь судьи, который стоял неподалеку.

Присутствовавшие на соревнованиях медицинские работники попробовали спасти жизнь мужчине, использовав дефибриллятор. Однако все попытки медиков повлиять на ситуацию оказались безуспешны, потерявший сознание судья с проломленной грудной клеткой скончался примерно через 50 минут после удара.