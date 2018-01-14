Россиянка рассказала, как ее забросали камнями в Польше

Россиянка рассказала об инциденте в Гданьске

Жительница Калининградской области Екатерина Молодцова рассказала в Facebook о неприятной ситуации, в которой она оказалась в польском городе Гданьске, куда на собственном автомобиле приехала с матерью и четырёхлетней дочкой на выходные. Семья разместилась в апартаментах в историческом сердце Гданьска.

13 января утром россияне собирались поехать в аквапарк.

«Беды ничего не предвещало, вышли на улицу, завели машину, прогревают, мама с дочкой рядом кормят птичек», — написала Молодцова, отметив, что неприятности начались крайне неожиданно, сразу после того, как в машину посадили ребенка.

«В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят парковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!» — рассказала россиянка.

По счастливой случайности в ситуации никто не пострадал.

Прибывшие довольно быстро полицейские потребовали разговаривать только на польском языке.

«Благо мама всю сознательную жизнь в туризме, и на польском изъяснится может. Забрали паспорта, и около часа, сидя в патрульной машине, выясняли законным ли способом попали в Гданьск трое коренных калининградцев», — продолжает рассказ россиянка.

Тем временем дом преспокойно покинули те самые люди, что предположительно и закидали автомобиль камнями.

«Из подъезда дома, из которого производился обстрел, вышли два крепких парня в шапках, очень похожих на тех, которые мама увидела в том самом окне. Да-да, она их видела, и, конечно, сообщила об этом полиции, указала на окно и другие подробности. Но полиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск», — пишет Молодцова.

В итоге, когда полицейские все-таки поднялись в подозрительную квартиру, в ней никого не оказалось.

Российское консульство также ничем россиянке не помогло.

«Консульство. Если в двух словах, пожелало удачи! Аминь! Итог: страховая вроде обещает возместить расходы по замене Стекла, но только в понедельник. Сегодня суббота и нигде ничего. Доехать до Калининграда тоже возможным не представляется. Не хватало ещё простуд и прочих болезней, с этим связанных. Скорее всего застряли там до понедельника», — пишет женщина.