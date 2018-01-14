Бастрыкин сообщил о рекордной раскрываемости убийств

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете» о положительном эффекте от разделения надзора и следствия. По его мнению, благодаря этому увеличилось число раскрытых убийств до 93% в 2017 году.

Разделение функций прокурорского надзора и предварительного следствия улучшило качество досудебного производства. Итогом этого стало повышение уровня обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

Именно с этим Бастрыкин увязывает тот факт, что раскрываемость убийств в России в 2017 году впервые превысила уровень в 93 процента, а изнасилований — 98 процентов.