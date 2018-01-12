А вот и соседи. Как живется в СИЗО Алексею Улюкаеву

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет за взяточничество, еще несколько месяцев проведет в столичном СИЗО в ожидании перевода в колонию строгого режима. Бывший чиновник хотел провести это время в одиночестве, но не вышло: у него появились сокамерники. Подробности узнали корреспонденты телеканала Москва 24.

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Кто именно будет делить камеру с первым федеральным министром, задержанным за коррупционное преступление, неизвестно. Соседей осужденному, который просил об одиночном содержании, подбирали после его беседы с психологами.

Улюкаев, как рассказывают наблюдатели, занимает трехместную камеру площадью 16 кв. м. Там есть тумба, холодильник и письменный стол, за которым бывший чиновник читает и пишет стихи − первым делом он попросил предоставить ему именно письменные принадлежности. Туалет изолированный, а вот душ − общий, ходить туда можно раз в неделю.

Сейчас он отбывает наказание в "Кремлевском централе". По сути, это изолятор в изоляторе: он находится на пятом и шестом этажах московского СИЗО "Матросская тишина". "Кремлевский централ", который рассчитан максимум на 120 человек, строился в 1985 году для содержания представителей советской элиты, попавшей под уголовное преследование. В разные годы в ней ждали приговора чиновники и бизнесмены, например бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Там же находился в ожидании суда основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. По рассказам очевидцев, обители "Кремлевского централа" не знают тех, кто находится за стенами соседних камер: их не выпускают даже на совместные прогулки.

Образцовое поведение Алексей Улюкаев не впал в депрессию, понемногу привыкает к тюремным условиям, рассказывают правозащитники. Его настроение зависит от простых вещей − выходил ли он на прогулку, получил ли весточку от близких (встретиться с ними у него пока нет возможности).

Экс-министр, как ранее говорила Меркачева, поначалу отказывался от любых передач. Но потом все же попросил о теплой куртке: в камере "Кремлевского централа" оказалось прохладно. На питание в СИЗО Алексей Улюкаев не жалуется, но родственники все же передают ему молочные продукты, фрукты, овощи и выпечку. Есть и специальное меню с праздничными блюдами, по которому осужденные могут сделать заказ раз в месяц. Оплачивают спецблюда, например селедку под шубой, с отдельного счета.

Если есть деньги, можно обеспечить себе все нормальные условия, говорит основатель корпорации Mirax Group Сергей Полонский. Около двух лет до того, как суд признал его виновным в мошенничестве и освободил от наказания в связи с истечением срока давности, он находился в "Матросской тишине". По словам предпринимателя, за хорошие условия придется заплатить около 1 млн рублей.

Еще до вынесения приговора Алексею Улюкаеву ходили слухи, что ему заранее подготовили ВИП-камеру с роскошными условиями. Однако наблюдатели быстро опровергли эту информацию.

Но в "Матросской тишине", как выяснили правоохранительные органы, камеры повышенного уровня комфорта действительно есть. 11 января стало известно, что после проверки уволен замначальника СИЗО. Подробнее об этом скандале смотрите в сюжете телеканала Москва 24.

Только начало В "Кремлевском централе" Алексей Улюкаев, по предварительным данным, проведет несколько месяцев. А вот куда его отправят отбывать основную часть срока, пока не известно. Это может быть колония строгого режима как в Санкт-Петербурге, так и в Воркуте. Не исключено, что бывший глава МЭРа отправится в Брянскую или Иркутскую области.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников утверждает, что у Улюкаева есть шанс попасть в колонию с хорошими условиями содержания.

Режим в местах отбывания наказания суровый: для всех подъем в шесть утра, а после зарядка и работа. Именно она спасает в таких суровых условиях, делится Максим Косенков − бывший глава администрации Тамбова, который провел в колонии более шести лет за похищение человека. Благодаря труду в тюрьме он даже увлекся сельским хозяйством − сейчас держит свиней, коров и кур.

Главное в СИЗО, уверен Косенков, переосмыслить свои действия и достойно пройти эту жизненную школу: "Если кому-то довелось пройти через это, важно сохранить себя и свое имя".