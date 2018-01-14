Полицейские закидали угонщика снежками

«Обстреливающие» снежками угонщика полицейские Сахалина попали на видео

Необычную попытку остановить угонщика автомобиля снял из своего окна житель Южно‐Сахалинска. Полицейские, поджидающие водителя встали с двух сторон дороги, чтобы «обстрелять его снежками».

Скорее всего их целью было ослепить водителя и заставить его остановиться. Попытка правоохранителей успехом не увенчалась и лихач промчался мимо. Следом за ним гнались еще два полицейских авто. Был ли хулиган задержан позже не сообщается.

Никакими снежками не смогли бы остановить полицейские пьяного угонщика из Мурманской области. Мужчина выбрал для похищения бронетранспортер с территории ДОСААФ. На нем он и въехал в стеклянную витрину местного магазина. После этого он прошел в винный отдел за новой порцией алкоголя.