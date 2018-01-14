Ещё
Автомобиль россиянки забросали камнями в Польше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: depositphotos.com

В Польше забросали камнями автомобиль с российскими номерами. Инцидент, как сообщила в Facebook владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова, произошел в центре Гданьска.

Россиянка, по ее словам, приехала в Польшу вместе со своей мамой и четырехлетней дочерью. Семья остановилась в апартаментах в историческом центре города, возле которых был припаркован их автомобиль.

Нападение произошло утром, когда женщина прогревала машину. "Мама сажает ребенка в машину. В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят паковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться камни! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!", — пишет пострадавшая.

По словам Молодцовой, местные полицейские приехали быстро, но отказались говорить с ними по-русски. При этом они около часа выясняли законность пребывания россиян в Польше и не спешили найти злоумышленников. В это время из дома, из которого на автомобиль бросали камни, "вышли два крепких парня, очень похожих на тех, которых мама увидела в том самом окне. Да, да, она их видела, и, конечно, сообщила об этом полиции, указала на окно и другие подробности. Но полиции было важно не разобраться в ситуации, а выяснить, каким образом туристы из Калининграда попали в Гданьск!"

В машине оказалось разбитым заднее стекло. Страховая компания обещает возместить расходы по его замене.

Польская сторона пока не прокомментировала случившееся.

РИА Новости: последние новости
В ЮАР разгромили магазины H&M из-за скандала с расистской футболкой Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео Уличная разборка под Калугой, закончившаяся убийством, попала на видео
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делон уходит из «проклятой жизни» без сожаления
Фотосессия американской семьи поразила пользователей
Помогавший украинским военным волонтер сожжен в Британии
Скандал в рязанской больнице получил продолжение
Почему Украина не хочет забирать из Крыма свои корабли
Видео
00:00
В Турции самолет свалился в яму
Происшествия
02:07
Закончившаяся убийством уличная разборка попала на видео
Происшествия
00:27
Украина наказала иностранцев за Крым
Украина В мире
01:27
В США начали оживать вмерзшие в лед аллигаторы
Погода
00:25
Спецназ на броневике устроил погоню за подозреваемым
Происшествия
02:43
Трампа высмеяли на обложке журнала
США В мире
01:29
Участница конкурса красоты загорелась на сцене
Происшествия
04:06
Соперничество Грудинина с Жириновским набирает обороты
Политика
02:24
Нападение разъяренного слона на бегемотов попало на видео
Происшествия
01:43
Появились неожиданные факты о выдвижении Собчак
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение