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На британском острове убит участник АТО
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На британском острове убит участник АТО 

Рамблер 6 часов назад
Фото: GUERNSEY POLICE

В Великобритании на острове Гернси был убит боец 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии Мик Альпс. Об этом сообщается на странице батальона в Facebook.

33-летний Мик Альпс имел латвийское гражданство и до обострения ситуации в Донбассе жил на этом острове. В батальоне он числился в течение двух лет.

"В центре Европы — на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-й отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии друга Мика, который был бывшим добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона. Убийство на островах, где население менее 70 тыс., откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга — это резонансное событие", — говорится в сообщении в Facebook.

В настоящее время полиция проверяет, действительно ли найденные в машине Альпса останки принадлежат ему.

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